Rapina a mano armata all'Eurospin: è caccia ai malviventi Momenti di terrore nella struttura commerciale di Aversa

Hanno fatto irruzione in due all'interno del supermercato, dirigendosi direttamente verso le casse e dopo aver minacciato i dipendenti si sono fatti consegnare l'intero incasso. Avevano il volto coperto e armi in pugno. Momenti di terrore anche per alcuni avventori. E' successo all''Eurospin di via Gramsci ad Aversa. L'azione è durata pochissimi minuti. Ad attendere i malviventi all'esterno del centro commerciale un terzo compice che fungeva da palo. Bottino non ancora quantificato. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere interne ed esterne.