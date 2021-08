Ciclista travolto da un'auto: paura nel casertano Imprenditore miracolato a Vairano Patenora

Paura stamane per un imprenditore di Vairano Patenora travolto da un'auto mentre era tranquillamente in sella alla sua bici. E' successo non molto distante dal corso principale. Soccorso dai sanitari del 118 è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Caserta. Ha riportato ferite alle gambe e alle braccia fortunatamente non gravi. I sanitari hanno escluso conseguenze di altra natura, giudicandolo fuori pericolo.