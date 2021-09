Violento schianto con lo scooter: giovane padre muore a soli 37 anni Dolore ad Aversa, il giovane lascia moglie e figlio di 4 anni

Muore a soli 37 anni sull'asfalto a causa di un violento schianto con la moto. E' successo in Puglia a Lecce. La vittima è un giovane campano, originario di Aversa. Era in sella al suo scooter quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull'asfalto fino a schiantarsi contro il guard rail. Quando sono giunti i sanitari del 118 il giovane era ancora vivo, ma a causa delle gravi lesioni riportare è morto poco prima di arrivare in ospedale. I carabinieri del nucleo radiomobile di Maglie stanno riscostruendo la dinamica dell'incidente. Dolore nel comune casertano dove il 37enne era molto conosciuto e stimato. Lascia moglie e un figlio di appena 4 anni.