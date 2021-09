Schianto a San Felice a Cancello: paura ma fortunatamente nessun ferito Un boato ha scosso i residenti in via Circumvallazione

Schianto nella notte in via Circumvallazione a San Felice a Cancello. Un automobilista per cause in corso di accertamento è finito violentemente contro un muro dopo aver perso il controllo della sua vettura. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Danneggiato a seguito del forte impatto anche un palo della pubblica illuminazione.