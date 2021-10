Ancora una notte di sangue nel casertano: ucraino accoltellato in strada Situazione oramai sfuggita di mano ad Aversa dove solo per un soffio non si è sfiorata la tragedia

"In dieci giorni tre accoltellati nella malamovida. Mentre le pattuglie della polizia municipale erano a piazza paul harris, a via seggio un altro giovane ha rischiato la vita. Quando dico che bisogna sbattere i pugni sui tavoli di prefettura e questura per avere rinforzi e che ci vogliono ordinanze restrittive a seconda delle zone, c’è ancora qualcuno che parla di altro." Sono le parole piene di rabbia e indignazione del consigliere comunale Alfonso Oliva.

Situazione oramai sfuggita di mano ad Aversa dove solo per un soffio non si è sfiorata la tragedia. Per cause ancora tutte da accertare un uomo di nazionalità ucraina è stato accoltellato in strada da un cittadino italiano in corso di identificazione. Sul posto sanitari del 118, polizia e carabinieri.

Ancora sangue e paura. Una situazione divenuta insostenibile e sulla quale occorre intervenire al più presto e con la massima determinazione per evitare che ci possa scappare il morto. Da Aversa parte un forte gridi di allarme rivolto al prefetto e a tutte le forze politiche del territorio. Non si può più chiudere un occhio sulla movida violenta.