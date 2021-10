Nuovo sequestro di droga nel casertano da parte dei carabinieri Denunciate tre persone

I carabinieri della compagnia di Aversa, nel corso di un servizio di controllo del territorio di Frignano, Villa di Briano e Aversa, svolto unitamente ai carabinieri della Sio del 10° Reggimento "Campania", hanno denunciato 3 persone, rispettivamente per evasione dagli arresti domiciliari, falsa denuncia di clonazione carta di credito e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno rinvenuto, in località Crocelle a Villa di Briano, all’interno di un casolare, 15 kg di marijuana adagiati su un telo in nylon, 4 ventilatori per l'essiccazione dello stupefacente, e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il sopralluogo e gli immediati rilievi sono stati effettuati dai militari del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Aversa. Durante il servizio sono stati controllati 214 veicoli, elevate 50 contravvenzioni al codice della strada, e identificate 253 persone.