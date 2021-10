Accoltellato davanti al bar: un arresto per tentato omicidio Era accaduto ad Aversa: pare che l'aggressione sia scattata per delle patatine fritte

Svolta nelle indagini sul ferimento di un cittadino ucraino, Ivan Zator, accoltellato lo scorso 9 ottobre all'esterno di un bar nel centro di Aversa (CASERTA). Gli agenti del Commissariato aversano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di M.M., 52 anni, gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio. L'episodio aveva fortemente scosso e allarmato le persone del luogo, accorse in massa a seguito delle concitate richieste di aiuto della compagna della vittima riverso a terra sanguinante. Secondo quanto ricostruito, a seguito di una banale lite avvenuta all'esterno del bar per motivi legati alla consumazione di patatine, Zator è stato prima aggredito verbalmente e poi seguito, minacciato e infine accoltellato al basso ventre da una persona che, subito dopo aver commesso it delitto, era rimasta sul posto ad osservare l'arrivo degli agenti di Polizia e il trasporto della vittima all'ospedale a bordo della ambulanza del 118 accorsa immediatamente su loro richiesta.

All'individuazione dell'autore dell'accoltellamento si è pervenuti attraverso le dichiarazioni dell'ucraino e della compagna che, fornendo una descrizione del loro aggressore, hanno consentito alla Polizia di ricondurre il ferimento a una delle persone controllate poco prima nei pressi del luogo in cui era avvenuto l'episodio. Il racconto delle vittime, confermato dal titolare del bar per quanto riguarda il modo in cui è nata la discussione verbale che ha preceduto l'accoltellamento, ha fatto emergere quella che viene definita "l'indole altamente criminale dell'indagato e una personalità priva di freni inibitori, cinica e violenta". Si è reso necessario un intervento chirurgico urgente, eseguito nella notte all'ospedale di Aversa, per salvare la vita all'uomo accoltellato.