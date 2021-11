Non ce l'ha fatta Giuseppina: marito e moglie uniti fino alla morte La tragedia di San Felice a Cancello, nel casertano che ha scosso l'Italia

Non ce l'ha fatta Giuseppina, troppo gravi le lesioni riportate. E' morta anche lei, come il marito Mario dopo la tragica esplosione avvenuta ieri mattina in una villetta di San Felice a Cancello nel casertano. Il suo cuore stamane ha cessato di battere in ospedale dove i medici hanno fatto tutto il possibile per strapparla alla morte. La 74enne era stata recuperata tra le macerie del palazzo crollato attraverso un'operazione delicata e assai rischiosa, culminata alla fine con un applauso di gioia che evidentemente non è bastato. Aveva ustioni su oltre il 70% del corpo, oltre agli arti. Suo marito Mario Sgambato era stato invece recuperato privo di vita nel pomeriggio di ieri dopo oltre 10 ore di lavoro che avevano visto attivamente impegnata una nutrita squadra di vigili del fuoco. Dolore a San Felice a Cancello, dove la coppia era molto conosciuta e stimata per il grande impegno da parte di entrambi nel sociale, al servizio delle persone bisognose attraverso l'attivismo nel volontariato locale.