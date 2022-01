Schianto moto contro auto nel casertano: muore 17enne Tragedia nella notte ad Aversa

Era in sella alla sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un'auto. La vittima è un ragazzo di 17 anni di Frignano in provincia di Caserta. Il terribile incidente si è verificato in viale della Libertà ad Aversa. Era da poco passata la mezzanotte. Il ragazzo stava facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa con amici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Capua. Troppo gravi le lesioni riportate Per il minore non c'è stato purtroppo nulla da fare. Lievi ferite invece per il conducente dell'autovettura. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. La salma del 17enne è stata trasportata nell'obitorio dell'ospedale di Giugliano in Campania per gli accertamenti medico legali.