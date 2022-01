Coltello alla gola durante rapina in casa: arrestato albanese Entrato in casa ha minacciato la vittima e le ha rubato soldi e gioielli

I carabinieri della stazione di Parete e della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa hanno arrestato un 38enne di origini albanesi, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di rapina in abitazione. I militari dell'Arma, a seguito della segnalazione da parte della vittima, sono intervenuti nell'abitazione della stessa dalla quale l'uomo si era allontanato dopo essersi introdotto e dopo averle puntato un coltello alla gola, sottraendole 200 euro in contanti e alcuni monili in oro. Le immediate ricerche hanno permesso ai Carabinieri, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, di rintracciare ed arrestare il presunto rapinatore in un hotel di Giugliano in Campania (Napoli). A seguito della perquisizione, effettuata nella stanza d'albergo, è stata trovata la refurtiva oltre a 0,20 grammi di cocaina. Il 38enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.