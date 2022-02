Operaio precipita al suolo da un ponteggio nel cantiere dell'alta capacità L'incidente è avvenuto a San Felice a Cancello, in ospedale un operaio di 36 anni

E' in prognosi riservata all'ospedale di Marcianise l'operaio siciliano di 36 anni precipitato al suolo da un ponteggio, nel cantiere dell'alta capacità Napoli-Bari. L'incidente è avvenuto a San Felice a Cancello, dove si sta realizzando il collegamento con Frasso Telesino. Sono stati gli stessi colleghi di lavoro che erano con li, ad allertare immediatamente il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha provveduto a trasportare il giovane operaio in ospedale dove si trova attualmente ricoverato, sotto osservazione a causa delle fratture multiple riportate. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine e ispettorato del lavoro.