Ancora una tragedia sui binari nel casertano: muore un 44enne E' successo sui binari della stazione ferroviaria di Aversa

Non ce l'ha fatta il 44enne di Casaluce finito stamane per cause in corso di accertamento sotto un treno. La tragedia sui binari, alla stazione ferroviaria di Aversa. Troppo gravi le lesioni riportate. L'uomo è rimasto incastrato tra due vagoni del treno regionale Napoli-Villa Literno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che hanno recuperato il corpo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 di Marcianise. Immediata la corsa in ospedale dove perà il 44enne poco dopo è spirato nel reparto di rianimazione. La su disposizione della magistratura è stata liberata e restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.