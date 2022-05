Droga e tentata estorsione: smantellata organizzazione malavitosa nel casertano Sette arresti da parte dei carabinieri di Aversa

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa, all'esito di un'articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di sette persone di cui tre di custodia cautelare in carcere e quattro di arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Napoli nord su richiesta della procura di Napoli nord.

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in relazione a numerose cessioni di cessione di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, e una ipotesi di tentata estorsione collegata alla sottrazione di diversi chilogrammi di hashish da un carico di 100 kg occultato nel territorio di Orta di Atella e destinato alla successiva commercializzazione.

Le operazioni d'intercettazione telefonica disposte sulle utenze nella disponibilità degli indagati si sono rivelate estremamente efficaci disvelando modalità, tempi e luoghi in cui avvenivano le richieste e le consegne di droga nonché la piena e continuativa sinergia tra i soggetti che si approvvigionavano della droga con quelli che la "piazzavano" in diverse zone dell'ampio territorio di Giugliano e della provincia di Caserta in cui operavano.