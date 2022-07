Nuovo incendio nel casertano: in fiamme un deposito di pellami Diverse squadre di pompieri sul posto

Notte di lavoro per i vigili del fuoco per un incendio divampato ad Aversa in un deposito di pellami e altro materiale, a pochi passi dal supermercato di una nota catena di distribuzione alimentare. Diverse squadre dei pompieri, con il supporto di due autobotti, hanno combattuto con le fiamme e il fumo nero che ha invaso tutta l'area rendendo l'aria irrespirabile, ma il rogo e' stato delimitato e domato. Rilevanti i danni alla struttura; sono in corso le indagini da parte di vigili del fuoco e carabinieri per accertare le cause dell'incendio.