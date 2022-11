Movida violenta: ancora un pestaggio tra bande di minori nel casertano E' successo ad Aversa nel cuore della movida

Ancora un pestaggio tra bande di minori nel casertano. E' successo ad Aversa, nel cuore della movida. A scatenare la violenta lite, probabilmente futili motivi e un eccessivo consumo di alcolici. Sul posto la polizia locale. I giovani alla vista degli agenti hanno fatto perdere le loro tracce. Nessuno di loro sembra che abbia fatto ricorso alle cure sei sanitari.

Stretta del sindaco Alfonso Golia il quale ha chiesto l'adozione di maggiori controlli nelle zone in cui vi è un maggiore concentramento di giovani.

Il precedente solo qualche giorno fa sempre nel casertano

Fu una notte di terrore a Macerata Campania nel cuore della movida. Gruppi di ragazzi, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol si erano affrontati con violenza, non si sa per quale motivo, a colpi di spranghe di ferro e mazze da baseball. Età delle minori coinvolti 16 e i 17 anni ma insieme a loro vi erano anche maggiorenni. Un fuggi fuggi generale. Sembrerebbe dalle indagini che sono ancora in corso, che si sia trattato di una sorta di regolamento di conti. Un incontro in quel luogo forse già programmato tra i due gruppi che si erano affrontati con estrema violenza.