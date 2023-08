Rogo in casa: una persona resta ferita Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Una persona è ferita ieri sera a Marcianise ( CASERTA ) nel rogo del suo appartamento, in via Giulio Foglia. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di CASERTA (distaccamento di Marcianise), che hanno spento le fiamme che hanno interessato mobili, suppellettili e arredi vari. Soccorso il ferito, che è stato portato dal 118 in ospedale.