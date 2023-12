Pensionato ferito con un colpo di fucile al volto nel casertano: è gravissimo La tragedia è avvenuta nel giorno di Natale

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Aversa un uomo di 70 anni che per circostanze ancora tutte da chiarire è rimasto ferito gravemente al volto mentre maneggiava, non si sa per quale motivo, un fucile. La tragedia è avvenuta a Trentola Ducenta nel casertano. A dare l'allarme nel giorno di Natale, sono stati i familiari del pensionato dopo aver udito lo sparo. Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri. Un episodio che ha scosso la comunità durante le feste.