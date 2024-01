Grazzanise, elicottero militare in volo notturno tocca fili alta tensione L'incidente ha costretto l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza in provincia di Latina

Alta tensione presso l'aeroporto militare di Grazzanise per un incidente durante un volo di addestramento. Coinvolto un elicottero del Nono Stormo dell'Aeronautica Militare nel corso di un'attività addestrativa di routine. Il mezzo militare, tipo HH-101, partito dall'aeroporto militare di Grazzanise, ha urtato il cavo elettrico di un traliccio nelle vicinanze di Minturno, provincia di Latina. Come conseguenza, il velivolo è stato costretto a un atterraggio di emergenza in un'area periferica, lontano dai centri abitati, fortunatamente senza conseguenze per l'equipaggio.

I militari erano impegnati in un sorvolo notturno, parte integrante dell'addestramento dei piloti e dei militari dell'arma azzurra, finalizzato a mantenere la massima efficienza nelle capacità operative in ogni condizione, a supporto delle operazioni aeree e in assistenza alla popolazione.

Dopo l'atterraggio sicuro in un campo, l'elicottero sarà sottoposto agli accertamenti necessari da parte di un team di specialisti e manutentori dell'Aeronautica. Ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle cause dell'incidente verranno forniti dai rilievi condotti da una squadra di esperti. L'altro elicottero, che aveva atteso l'atterraggio del velivolo coinvolto nell'incidente, è rientrato alla base di Grazzanise senza riportare danni a persone o cose.

L'incidente viene considerato come un fatto prettamente accidentale, e non si registrano danni a cose e persone. La prontezza e le abilità dei piloti hanno evitato situazioni di pericolo.