Nappi: ennesimo dramma che certifica inefficienza gestione De Luca La frana nel casertano e le reazioni politiche

“Profonda apprensione per le due persone, madre e figlio, che risultano disperse in seguito alla frana che si è registrata a San Felice a Cancello, nel Casertano. Rivolgiamo una preghiera affinché possano essere ritrovate sane e salve, e ringraziamo i vigili del fuoco e tutte le forze dei soccorsi in campo per il lavoro incessante che stanno svolgendo. Ancora una volta, però, facciamo i conti con i gravissimi danni del maltempo, con strade che si trasformano in fiumi in piena, frane ed evacuazioni, una situazione che fa nuovamente emergere tutte le inefficienze della gestione De Luca, incapace di garantire il benché minimo intervento nonché la manutenzione di opere pubbliche necessarie per prevenire simili tragedie. Ciò si ripete nonostante le tante sollecitazioni e le richieste indirizzate a Palazzo Santa Lucia. Per giunta, ho denunciato che non molto tempo fa decine e decine di milioni di fondi europei destinati a contrastare il dissesto idrogeologico della Campania sono stati utilizzati per appalti clientelari per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali, mentre i pericoli sono stati letteralmente ignorati”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.