Alluvione a San Felice a Cancello: "Basta condoni, investiamo sulla sicurezza" Monito di Danilo Della Valle, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle

In seguito alla devastante alluvione che ha colpito San Felice a Cancello tra il 27 e il 28 agosto, Danilo Della Valle, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha espresso la propria vicinanza alla comunità locale, sottolineando l'importanza del coordinamento delle operazioni di soccorso e ringraziando tutti gli operatori impegnati sul campo.

"Il mio pensiero va a tutte le persone colpite da questa tragedia. È fondamentale che in questi momenti di difficoltà si faccia fronte comune per sostenere le comunità colpite e ripristinare le condizioni di sicurezza. Ringrazio sentitamente tutti i soccorritori, le forze dell'ordine e i volontari che si stanno prodigando senza sosta."

La necessità di un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio

Della Valle ha inoltre sottolineato l'urgenza di affrontare la questione della prevenzione dei disastri naturali, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

"Eventi come questi ci dimostrano che è necessario un cambio di passo. Abbiamo bisogno di un piano nazionale che preveda investimenti significativi per la messa in sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili. È fondamentale agire ora per prevenire future tragedie e garantire la sicurezza dei cittadini."

Il Movimento 5 Stelle chiede un impegno concreto del Governo

Il Movimento 5 Stelle ribadisce la necessità di un impegno nazionale che metta al centro la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

"Chiediamo al Governo di abbandonare politiche miopi e di concentrarsi su azioni concrete per la prevenzione dei disastri naturali. È inaccettabile continuare a perdere tempo con condoni edilizi e altre misure che mettono a rischio la vita delle persone. Abbiamo bisogno di investimenti seri nella manutenzione del patrimonio pubblico e in opere di messa in sicurezza del territorio."