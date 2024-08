Tragedia San Felice a Cancello: ancora nessuma traccia di Agnese e Giuseppe Il maltempo ha concesso una tregua ma si continua a brancolare nel buio

Ancora nessuma traccia di Agnese Minieri e Giuseppe Guadagnino, madre e figlio dispersi dopo il nubifragio del pomeriggio del 27 agosto che ha provocato una frana della collina che sovrasta il comune di San Felice a Cancello nel Casertano.

Le operazioni sono sempre concentrate tra l'area in cui è stato ritrovato il mezzo dei due, un'apecar, e il percorso che confluisce in una vasca di contenimento delle acque. Si tratta di un'area di circa due chilometri, a valle di un canale che attraversa la collina. Si trova a meno di un chilometro, in linea d'aria, dal punto in cui madre e figlio erano sulla collina per la raccolta di nocciole.