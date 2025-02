Il cadavere carbonizzato è di Ciro Canale: rubò una piastrella alla Reggia I carabinieri indagano per risolvere il mistero: la verità dall'autopsia

Resta avvolto nel mistero il caso del cadavere parzialmente carbonizzato ritrovato in un'auto in via Palazzone a Vairano Patenora, nel casertano. Gli investigatori lo hanno identificato: la vittima è Ciro Canale, il 43enne già noto alle cronache perché nel 2023 venne denunciato per aver rubato una mattonella nella "Sala delle battaglie" della Reggia di Caserta.

Il reperto venne trafugato e poi recuperato a casa, prima di una possibile vendita clandestina. Durante la perquisizione vennero trovate anche targhette del British Museum e di Trafalgar Square. Nel suo passato anche una storia di maltrattamenti in famiglia.

Così come ricostruito dai carabinieri, Canale viveva in una roulotte a poca distanza dal luogo in cui è stato trovato cadavere. A far scattare l'allarme un poliziotto fuori servizio, che ha notato la scena.

Non si esclude che l'uomo possa essere morto provando a cercare riparo dal freddo della notte. Qualche dettaglio potrà arrivare dall'autopsia, disposta dalla Procura per chiarire i contorni del mistero.