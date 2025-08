La forza del cane Dragon: massacrato con l'acido, è in lenta ripresa Gli animalisti di LNDC: "Ora giustizia per chi l'ha ridotto così"

Sono trascorsi oltre cinque mesi da quel tragico 19 febbraio 2025, quando Dragon, un cane innocente, è stato vittima di un'aggressione atroce e crudele a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. Un uomo del posto aveva deliberatamente lanciato acido contro l'animale, causandogli danni gravissimi e una sofferenza indicibile. LNDC Animal Protection era immediatamente intervenuta presentando denuncia e chiedendo giustizia per il cane e la sua famiglia.

Oggi, a distanza di mesi, LNDC Animal Protection continua a seguire con impegno e attenzione l’evolversi della situazione. Le indagini condotte dai Carabinieri Forestali di Vairano Patenora, in particolare al maresciallo Fabrizio Sabino, ai quali va il sentito ringraziamento dell’associazione e della famiglia, si sono finalmente concluse, e ci auguriamo che il responsabile venga rinviato a giudizio. E' quanto si legge in una nota stampa dell'associazione.

"Nel frattempo, la famiglia ha aggiornato LNDC sulle condizioni di Dragon, che nonostante le gravi lesioni e il dolore incessante non ha mai perso la voglia di vivere e di regalare affetto. Dragon ha subito un complesso intervento chirurgico che ha portato all’amputazione della zampa posteriore destra, devastata dalla corrosione dell’acido. Anche la zampa posteriore sinistra è stata irrimediabilmente compromessa, rendendo impossibile al cane muoversi normalmente. Per mesi Dragon ha camminato solo sulle zampe anteriori, dimostrando una forza straordinaria e una resilienza commovente. La famiglia ha affrontato quotidianamente cure dolorose e impegnative, rese ancor più difficili dal continuo ricordo delle sofferenze provocate dall’acido. Tuttavia, il coraggio e la tenacia di Dragon hanno permesso loro di non cedere allo sconforto".

"La storia di Dragon è emblematica della crudeltà che ancora oggi viene inflitta agli animali, ma anche della straordinaria capacità di questi ultimi di reagire e di lottare", afferma Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection. "Rimaniamo determinati nel perseguire chiunque compia atti simili e continuiamo a chiedere con forza pene più severe per chi maltratta gli animali".

LNDC Animal Protection ribadisce il proprio sostegno alla famiglia di Dragon e attende fiduciosa che la giustizia faccia il suo corso, garantendo che tali atti di violenza non rimangano impuniti.