Virus West Nile, muore un 83enne di Capua: è l'ottava vittima nel casertano Il sindaco di Capua Adolfo Villani ha attivato le procedure per il monitoraggio nell'area

Risiedeva a Capua l'83enne pensionato morto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta perché infettato dal virus West Nile. Si tratta dell'ottava vittima del virus nel Casertano. Il sindaco di Capua Adolfo Villani ha attivato le procedure per il monitoraggio nell'area dove viveva l'anziano ed emesso un'ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d'acqua. L'83enne era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne il decesso.