Cesa: insediata la commissione comunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro A presiedere l'organismo è il sindaco Enzo Guida

Si è insediata la commissione comunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro al comune di Cesa. A presiedere l'organismo è il sindaco Enzo Guida, mentre vicepresidente della commissione è Santo Dell'Omo, a capo dell'associazione “Giuseppe Dell'Omo contro le morti sul lavoro”.

Fanno parte di questo organismo il comandante della polizia locale Francesco Barone, il coordinatore della protezione civile Nicola Mangiacapre, l'assessore con delega alla sicurezza sul territorio Alfonso Marrandino, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'architetto Giacomo Petrarca, i consiglieri comunali Raffaele Bencivenga e Maria Oliva, la responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di Cesa Roberta Polverino e Francesco Salvatore Coniglio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Oltre all'insediamento della commissione, alla definizione della composizione e delle funzioni, sono state tracciate le linee programmatiche e le priorità di interventi.

“La commissione - afferma il sindaco Enzo Guida - ha un valore strategico quale strumento di prevenzione, coordinamento, ascolto del territorio e promozione della cultura della sicurezza, in coerenza con alcuni principi da sempre espressi.

Non a caso da anni, a Cesa, in occasione del primo maggio, si celebra la giornata in memoria delle vittime sul lavoro e, di recente, è stata inaugurata una strada denominata Via Caduti sul Lavoro”. La commissione lavorerà per avviare un monitoraggio dello stato della sicurezza nei luoghi del lavoro, terrà sotto controllo i cantieri pubblici e quelli privati, promuoverà iniziative di informazione e formazione, nonché favorirà il coordinamento con enti e associazioni del territorio. Ci sarà un canale privilegiato per segnalazioni di pericoli o situazioni di non rispetto delle norme.

“E’ il primo esperimento probabilmente in Italia di una commissione del genere” ricorda il primo cittadino che, inoltre, sottolinea come questa iniziativa nasce dalla collaborazione con l'associazione “Giuseppe dell’Omo” e in particolare dal lavoro congiunto con il consigliere Raffaele Bencivenga.