Incendio a Teano, Santangelo: "Censire gli impianti potenzialmente a rischio"

"Il terribile incendio che ha interessato l'azienda di rifiuti che si trova a Teano rappresenta l’ennesima bomba ecologica esplosa sul nostro territorio negli ultimi mesi.
Purtroppo, infatti, prima di Teano roghi hanno devastato impianti analoghi che si trovano a Pastorano e a Caivano per non andare troppo indietro nel tempo.
Appare del tutto evidente che vada messa in campo un’azione preventiva a tutela dei cittadini. E’ per questo che mi farò promotore di un tavolo istituzionale tra Regione con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, assessore delegato all’ambiente, e il commissario per la Terra dei fuochi Giuseppe Vadalà.
Da una parte assieme dobbiamo trovare risorse straordinarie per bonificare il territorio di Teano, dall’altra va promosso un censimento degli impianti potenzialmente a rischio per attivare misure preventive utili ad evitare disastri ecologici come quelli che hanno colpito Teano. Alla comunità sidicina va la mia solidarietà e l’impegno di attivare tutte le procedure necessarie nelle sedi istituzionali tali da garantire la sicurezza dei cittadini".
Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo.