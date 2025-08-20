Vairano Patenora: paura per bimbo di 18 mesi bloccato in auto sotto al sole Salvato dai carabinieri

Momenti di grande paura ieri mattina a Vairano Patenora, piccolo comune della provincia di Caserta, dove un bambino di soli 18 mesi è rimasto intrappolato in un’auto sotto il sole rovente. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Il drammatico episodio

La vicenda è avvenuta nella tarda mattinata di martedì 19 agosto, quando una donna si è recata al cimitero della frazione di Vairano Scalo con il proprio bambino per una visita ai defunti. Dopo aver parcheggiato l’auto nel piazzale del cimitero, la madre è scesa per prendere il piccolo dal seggiolino posteriore.

In quel frangente, il bambino, giocando con le chiavi dell’auto, ha premuto il pulsante di chiusura del telecomando, rimanendo bloccato all’interno del veicolo.

L’allarme e l’intervento dei carabinieri

In preda al panico, la donna ha tentato senza successo di aprire la portiera. Poi ha chiamato il 112, richiedendo l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono giunti i militari della stazione locale, trovando la donna disperata e il bambino in crisi di pianto, intrappolato in un abitacolo rovente.

Visto il concreto pericolo per la salute del piccolo, i carabinieri hanno rotto uno dei deflettori dell’auto, riuscendo a liberarlo in sicurezza. Il bambino è stato così restituito sano e salvo alla madre.

Un episodio che mette in guardia i genitori

Questo episodio sottolinea quanto sia importante prestare attenzione ai bambini in auto, specialmente durante le giornate calde, e dimostra l’efficacia e la prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine.

Il bambino, grazie alla rapidità dei carabinieri, ha potuto riabbracciare la madre senza conseguenze.