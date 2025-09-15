Si finge ispettore del comune e truffa anziane con Alzheimer: arrestato 44enne Ha rubato circa 3.300 euro

I Carabinieri della stazione di Aversa hanno arrestato un uomo di 44 anni accusato di aver derubato donne anziane, alcune affette da Alzheimer. I furti risalgono ai mesi di maggio e giugno 2025 e sono avvenuti all’interno di appartamenti privati.

Il modus operandi del truffatore

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, l’uomo si sarebbe finto ispettore del Comune, incaricato di misurare gli ambienti per il calcolo della Tari. Approfittando della fiducia delle vittime, è riuscito a portare via circa 3.300 euro in contanti e numerosi monili in oro.

Arresto e procedimento giudiziario

L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale di Aversa, che ha disposto gli arresti domiciliari. Il 44enne deve rispondere di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire con precisione i furti e di identificare il colpevole.