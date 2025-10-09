Prova a disfarsi della droga dal balcone ma non sfugge alla polizia: arrestato

Gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, all’esito di una attività investigativa svolta nei confronti di una persona già nota, hanno perquisito la sua abitazione, sita nella zona dell’agro aversano.
All’esito dei controlli, gli operatori di Polizia hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina suddivisi in piccole dosi pronte alla vendita, di cui l’uomo aveva provato a disfarsi gettandole dal balcone.
L'uomo è stato, quindi, arrestato ed condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.