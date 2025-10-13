Canile lager a Castel Volturno, carabinieri salvano pitbull denutrito Denunciata una 35enne

Un cane denutrito è stato trovato in un box abusivo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I militari sono intervenuti a seguito di segnalazioni in via Luigi Boccherini, insieme ai veterinari dell’Asl Caserta e a tecnici comunali dei settori Urbanistica e Attività produttive. I Carabinieri hanno scoperto tre box per cani costruiti abusivamente nel cortile di un’abitazione privata. Le strutture, realizzate senza alcun permesso edilizio, occupavano circa 8 mq e presentavano condizioni strutturali precarie.

All’interno di uno dei box, i militari hanno trovato un cane meticcio, con le caratteristiche proprie dei pitbull, senza microchip e in evidente stato di denutrizione, costretto a vivere in un ambiente sporco e inadeguato. Immediato l’intervento dei veterinari, che hanno prestato le prime cure all’animale e disposto il suo affidamento temporaneo a una struttura idonea.

La proprietaria dell’abitazione, una 35enne del posto, è stata denunciata in stato di libertà e dovrà rispondere di maltrattamento e abbandono di animali, e di lavori edilizi abusivi. Il manufatto abusivo è stato posto sotto sequestro, mentre l’autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri, che proseguono le indagini per chiarire la vicenda e verificare l’eventuale presenza di altri animali nelle stesse condizioni