Scampia, truffa con la tecnica del "finto incidente": un arresto e una denuncia Recuperato un borsello contenente numerosi monili in oro

La polizia ha arrestato un 19enne per truffa aggravata e denunciato un 45enne per lo stesso reato, entrambi di Aversa.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione gnerale e soccorso pubblico, hanno controllato in via Tancredi Galimberti due persone a bordo di un’auto che, sin da subito, si sono mostrate insofferenti.

Insospettiti di tale comportamento, i poliziotti hanno trovato il 19enne in possesso di un borsello contenente numerosi monili in oro, di cui non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza.

Gli operatori, dagli accertamenti di seguito esperiti, hanno riscontrato che il predetto, nella stessa giornata, si era recato presso l’abitazione di un’anziana donna, ad Aprilia, per ritirare dei monili in oro a titolo di risarcimento di un danno provocato dalla figlia, coinvolta in un finto incidente stradale.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante mentre il 45enne, suo complice, denunciato per lo stesso reato. Infine, i monili, del valore di oltre 10.000 euro, sono stati restituiti alla legittima proprietaria.