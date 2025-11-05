Lotta ai parcheggiatori abusivi nel casertano: cinque denunce a Maddaloni Sequestrati cartelli "fai da te" indicanti la tariffa oraria da corrispondere

La polizia di Caserta, nell’ambito di un servizio coordinato con personale dell’arma dei carabinieri per attività di prevenzione e repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ha denunciato cinque uomini, di nazionalità italiana, a Maddaloni.

Il commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni ha predisposto un apposito servizio di vigilanza nelle aree limitrofe al cimitero, data la maggiore affluenza dei cittadini per l’occasione. Sono stati così notati diversi soggetti mentre gestivano abusivamente intere zone adibite a parcheggio, con l’apposizione di cartelli “fai da te” indicanti la tariffa oraria da corrispondere per lasciare in sosta le vetture.

I poliziotti sono intervenuti e gli stessi si sono opposti al controllo, per cui sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposti ad una sanzione amministrativa in base alle norme del codice della strada, nonché all’ordine di allontanamento dalla zona interessata.