Castel Volturno, 4 giovani denunciati per porto abusivo armi Carabinieri impegnati in controllo territorio

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza di Castel Volturno (Ce) hanno denunciato in stato di libertà quattro persone, ritenute responsabili del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Durante le perquisizioni personali, dettaglia l'Arma in una nota, tutti e quattro sono stati trovati in possesso di coltelli. In particolare, "un 21enne di Castel Volturno aveva con sé un coltello con lama lunga 8 centimetri, mentre un 19enne, anch'egli del posto, portava un coltello con lama di 10 centimetri.

Un 18enne e un 20enne, entrambi originari di Giugliano in Campania (Na), sono stati invece trovati in possesso, ciascuno, di un coltello con lama lunga 10 centimetri". Per tre di loro, il 21enne, il 18enne e il 20enne, è inoltre scattata la segnalazione alla Prefettura di Caserta poiché trovati in possesso, rispettivamente, di 1,3 grammi, 2,5 grammi e 4,0 grammi di hashish. Nei confronti del 18enne, invece, i carabinieri hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida, in quanto al momento del controllo era alla guida di un'autovettura Lancia Ypsilon.