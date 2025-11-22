Incidente allo scalo merci di Maddaloni-Marcianise: operaio perde la gamba L'uomo è rimasto ferito durante l'operazione di manovra tra carro ferroviario e una gru

Grave incidente sul lavoro nelle scorse ore allo scalo merci di Maddaloni-Marcianise, dove un operaio ha perso la gamba.

Sulla vicenda sono intervenuti Angelo Lustro, segretario generale Filt CGIL Campania, e Tommaso Pascarella segretario generale Filt Cgil Caserta.

"La Filt CGIL Campania esprime profonda vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia a seguito del grave incidente avvenuto presso lo Scalo Merci di Maddaloni-Marcianise. Dalle prime informazioni ricevute, il collega Mario I., manovratore, è rimasto gravemente ferito durante un’operazione di manovra tra un carro ferroviario e una gru. L’incidente ha causato l’amputazione della gamba dal ginocchio in giù. Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Caserta, mentre sul posto sono intervenute le autorità competenti per gli accertamenti e le indagini del caso. Ancora una volta - denunciano i rappresentanti sindacali - ci troviamo di fronte a un episodio drammatico che riporta al centro l’urgenza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a eventi simili. Ogni incidente è una ferita profonda che colpisce tutto il mondo del lavoro".