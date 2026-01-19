Lavoro e sicurezza nel casertano: blitz dei carabinieri nei cantieri edili In azione il Nil e i funzionari dell'ispettorato territoriale del lavoro di Caserta

Controlli mirati e congiunti hanno interessato il casertano dove i carabinieri della locale stazione e gli enti preposti hanno intensificato l’attenzione sui cantieri edili, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell’ambito di un servizio appositamente predisposto, i militari dell’arma, operando unitamente al personale del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) e ai funzionari dell’ispettorato territoriale del lavoro di Caserta, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere edile, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un asilo nido comunale.

L’attività di verifica ha consentito di accertare una serie di gravi irregolarità riconducibili al legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori.

Al termine degli accertamenti, un imprenditore del posto è stato deferito in stato di libertà in qualità di datore di lavoro e rappresentante legale della società appaltatrice.

In particolare, dagli esiti dell’ispezione è emerso che l’imprenditore avrebbe impiegato tre lavoratori senza regolare contratto di lavoro, tra cui un cittadino straniero privo del prescritto permesso di soggiorno.

Ulteriori violazioni hanno riguardato la mancata sottoposizione a visita medica preventiva di cinque lavoratori, l’assenza del piano operativo di sicurezza, nonché la mancata formazione del personale, elementi fondamentali per garantire condizioni di lavoro sicure e conformi alla normativa vigente.

Alla luce delle violazioni riscontrate, sono state irrogate ammende per un importo complessivo di 5.552 euro e sanzioni amministrative pari a 17.480 euro.

Considerata la gravità delle irregolarità accertate, è stata inoltre disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, sia per l’impiego di lavoratori “in nero” sia per le rilevanti carenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Dell’esito dell’attività ispettiva sono state informate l’autorità amministrativa e giudiziaria competenti, a cura del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Caserta.