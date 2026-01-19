Maltrattamenti in famiglia e spaccio: arrestato un 71enne

I carabinieri della stazione di Caserta, impegnati nell’esecuzione dei provvedimenti definitivi emessi dall’autorità giudiziaria, hanno rintracciato e arrestato un 71enne, residente nel capoluogo, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso la corte d’appello di Napoli, ufficio esecuzioni penali.
Il provvedimento, relativo all’espiazione di pene concorrenti, fa seguito a condanne divenute definitive.
Secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo dovrà scontare una pena residua complessiva di cinque anni, cinque mesi e ventotto giorni di reclusione, per reati che spaziano dalle lesioni personali ai maltrattamenti contro familiari o conviventi, fino allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Si tratta di episodi per i quali la giustizia ha già definito il proprio corso, rendendo necessario l’intervento dell’Arma per dare concreta esecuzione al provvedimento.
Dopo essere stato accompagnato in caserma, l’arrestato è stato sottoposto alle formalità di rito, al termine delle quali i militari hanno provveduto alla traduzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.