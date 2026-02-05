Santa Maria Capua Vetere: 53enne condannato a 4 anni di reclusione Furto, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso

I carabinieri della stazione di Cesa, hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Il provvedimento, regolarmente notificato dai militari dell’arma a un 53enne del napoletano, già ristretto per altra causa, dispone l’espiazione di una pena complessiva pari a quattro anni, un mese e due giorni di reclusione.

Le condanne fanno riferimento a reati quali furto, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi nel corso dell’ultimo decennio in diversi territori delle province di Napoli e Benevento, per i quali sono intervenute decisioni definitive dell’autorità giudiziaria.

L’attività è stata condotta nel pieno rispetto delle procedure previste, garantendo l’efficace attuazione del provvedimento giudiziario. L’autorità giudiziaria è stata tempestivamente informata dai carabinieri della stazione di Cesa.