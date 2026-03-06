Caserta, droga nascosta in casa: arrestati madre e figlio Il blitz dei carabinieri

Una perquisizione scattata nel corso della mattinata odierna ha portato all’arresto di una donna di 49 anni e del figlio 18enne a Caserta, nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia.

I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio, insospettiti da uno strano andirivieni di persone da uno stabile del centro cittadino, hanno deciso di approfondire gli accertamenti presso l’abitazione dei due, madre e figlio conviventi, dando avvio a una perquisizione domiciliare d’iniziativa.

All’interno dell’appartamento sono emersi elementi che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei carabinieri: circa 440 grammi di hashish, suddivisa in panetti e stecche, una piccola quantità di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, sono stati rinvenuti sul tavolo della cucina e occultati in uno sgabuzzino.

Il ritrovamento ha fatto scattare l’arresto dei due familiari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutta la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e presi in carico dai carabinieri, in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, i due sono stati condotti presso la casa circondariale di Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.