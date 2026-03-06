Inseguimento nella notte: carabinieri recuperano 3000 metri di cavi in rame Sequestrata una Bmw e un furgone Volkswagen. Indagini in corso

I carabinieri hanno notato tre mezzi che procedevano insieme a velocità sostenuta: un’Audi A6 station wagon di colore nero, una Bmw 530d e un furgone Volkswagen transporter bianco.

Tutti i veicoli esponevano targhe straniere, risultate successivamente non associate ai mezzi, riconducibili a immatricolazioni bulgare e polacche.

Insospettiti dall’insolita carovana i carabinieri hanno intimato l’alt, ma i conducenti hanno reagito dandosi immediatamente alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso poco dopo, quando i veicoli sono stati raggiunti dai militari. A quel punto gli occupanti si sono dileguati rapidamente, alcuni a bordo dell’Audi, altri fuggendo a piedi nelle campagne circostanti, riuscendo per il momento a far perdere le proprie tracce.

La successiva ispezione dei mezzi abbandonati ha permesso ai carabinieri di rinvenire al loro interno due grosse cesoie e numerosi cavi in rame, ciascuno della lunghezza di circa tre metri, per un totale stimato di circa 3000 metri di materiale.

Il rame recuperato, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è stato posto sotto sequestro insieme ai due veicoli rimasti sul posto, la Bmw e il furgone Volkswagen.

Le indagini sono ora in corso per identificare i fuggitivi e ricostruire la provenienza del materiale recuperato. L’autorità giudiziaria è stata subito informata dell’accaduto.