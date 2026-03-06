Sorpreso con la droga in auto: carabinieri arrestano un 49enne E' accaduto a Trentola Ducenta, nel casertano

L’attività dei militari impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio, si è concentrata sull’uomo, residente nel napoletano e già noto alle forze dell’ordine.

Dopo essere stato notato aggirarsi con fare sospetto per le vie cittadine, a bordo della sua autovettura, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Proprio a bordo del mezzo sono emersi gli elementi che hanno fatto scattare l’arresto. I carabinieri hanno infatti rinvenuto, all’intero di un cofanetto normalmente utilizzato per contenere caramelle, circa 7 grammi di cocaina, suddivisi in sette involucri, verosimilmente pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio.

Insieme alla sostanza stupefacente sono stati trovati anche 440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a due telefoni cellulari che saranno oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.

La droga e gli altri oggetti sono stati sequestrati e presi in carico dai militari dell’Arma, in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato.

Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria informata dai carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, il 49enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.