Spaccio di droga nella villa comunale: arrestato un 34enne L'intervento dei carabinieri a San Nicola la Strada

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta hanno arrestato in flagranza di reato di un 34enne sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente.

L’episodio si è verificato a San Nicola la Strada, nei pressi della villa comunale situata nell’area di Largo Rotonda, luogo di ritrovo frequentato quotidianamente da cittadini e famiglie.

I militari hanno intercettato l’uomo, un senegalese già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, mentre concludeva uno scambio sospetto con un giovane del casertano. L’intervento immediato dei carabinieri ha consentito di bloccarlo pochi istanti dopo la cessione e di recuperare circa 2,1 grammi lordi di hashish, appena consegnati all’acquirente.

Quest’ultimo è stato identificato e segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Le sue dichiarazioni hanno inoltre confermato l’attività di spaccio appena compiuta.

La sostanza sequestrata è stata posta sotto sequestro e custodita in attesa del successivo deposito presso l’ufficio corpi di reato. Il 34enne fermato è stato dichiarato in arresto per cessione illecita di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, prontamente informata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti svolte dall’arma dei carabinieri sul territorio, con particolare attenzione alle aree pubbliche e ai luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza.