In sella a scooter rubato prova a sfuggire ai carabinieri: 17enne nei guai Il motorino risultava sottratto a Napoli lo scorso mese di dicembre

A Castel Volturno, un giovane 17enne del posto è stato denunciato dai Carabinieri per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto in via dei Diavolie. Secondo quanto ricostruito, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a un motociclo Piaggio Tweet privo di targa, il cui conducente non indossava il casco. Il giovane, invece di fermarsi, ha accelerato mettendo in atto manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada.

Dopo alcune centinaia di metri di inseguimento, il 17enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di dileguarsi a piedi. È stato però raggiunto poco dopo dai Carabinieri. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il motociclo risultava rubato: il furto era stato denunciato il 1° dicembre 2025 presso il commissariato di Polizia San Carlo Arena di Napoli.

Oltre alla denuncia, per il giovane sono scattate le multe per guida senza patente, mai conseguita. Il motociclo è stato sequestrato.