Droga e spaccio di marijuana a Castel Volturno: carabinieri denunciano 33enne In campo il reparto territoriale di Mondragone

I militari del reparto territoriale dei carabinieri di Mondragone, hanno denunciato un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo in via Gramsci, hanno notato l’uomo sostare a piedi in una zona appartata della strada. Decidendo di procedere a un controllo, i militari hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo tre involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di 3 grammi, e 285 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.