Violazione sicurezza sul lavoro: pugno duro dei carabinieri nel casertano Controllo in un cantiere a Casapulla

I carabinieri della stazione di San Prisco, insieme al personale del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Caserta, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile a Casapulla. L’ispezione ha portato a quattro denunce per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Tra i denunciati c’è una 23enne di Trentola Ducenta, amministratrice unica di una società, segnalata per mancanza dei requisiti minimi del piano operativo di sicurezza (Pos) e protezioni dal vuoto incomplete. Denunciato anche un 51enne, sempre di Trentola Ducenta e titolare di un’altra impresa, per assenza di protezioni negli scavi, protezioni dal vuoto parziali e carenze nel Pos.

Un 35enne di Lusciano, titolare di una società edile, è stato segnalato per analoghe carenze nel Pos. Infine, un 48enne di Aversa, amministratore unico di un’ulteriore impresa, è stato denunciato per mancata attività di controllo e coordinamento dell’impresa appaltatrice.

Le violazioni hanno comportato ammende per un totale di 7.259 euro. L’operazione rientra nei controlli periodici dei Carabinieri e del Nil, mirati a garantire la sicurezza nei cantieri e prevenire incidenti sul lavoro.