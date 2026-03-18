Villa di Briano: ordine di carcerazione per associazione a delinquere e truffa Dovrà scontare una pena di due anni e otto mesi di reclusione

A Villa di Briano, i carabinieri della stazione di Frignano hanno portato a termine un intervento che ha condotto all’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nord - ufficio esecuzioni penali, scaturisce da una condanna definitiva per reati di associazione a delinquere e truffa. Secondo quanto emerso, i fatti contestati risalgono a un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2016 e sarebbero stati commessi in diverse province italiane, in particolare tra Milano, Bologna e Trieste, delineando un’attività illecita articolata e protratta nel tempo.

I carabinieri, ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno immediatamente avviato le attività finalizzate alla sua esecuzione, rintracciando l’uomo presso la propria abitazione a Villa di Briano. L’intervento si è svolto in maniera rapida e senza criticità, consentendo ai militari di procedere all’arresto in sicurezza.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento è stata data comunicazione alla competente autorità giudiziaria da parte della stazione dei carabinieri di Frignano.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle quotidiane attività dell’Arma finalizzate a garantire l’effettività delle sentenze e il rispetto della legalità, assicurando alla giustizia soggetti destinatari di provvedimenti definitivi.