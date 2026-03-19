Controlli straordinari dei carabinieri a Casal di Principe: arresto e denunce Elevati 10 verbali per violazioni al codice della strada

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe che, nel corso di un’attività finalizzata alla verifica di soggetti sottoposti a misure restrittive, al controllo di persone detentrici di armi e alla prevenzione dei reati in generale, hanno intensificato la vigilanza sul territorio e in particolare a Casapesenna.

Durante l’operazione i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo complessivo di 25 veicoli e 57 persone, elevando 10 verbali per violazioni al codice della strada.

Nel corso delle verifiche sono scattate anche alcune denunce. In particolare, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio un 31enne proveniente dal campo rom di Napoli Gianturco, sorpreso alla guida di un furgone Fiat Scudo risultato provento di furto. Analoga denuncia è stata contestata a un 20enne dello stesso campo rom, trovato in possesso di un altro Fiat Scudo anch’esso rubato.

Una 30enne di San Cipriano d’Aversa è stata invece denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché sorpresa con un coltello a serramanico.

Nel corso dei controlli un 39enne è stato segnalato alla Prefettura di Caserta quale assuntore di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di droga per uso personale.

L’operazione si è conclusa con l’arresto di un 51enne di Casal di Principe, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 112,46 grammi di cocaina, oltre a strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento della droga.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.