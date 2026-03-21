Violenta lite tra conviventi: arrivano i carabinieri e vengono aggrediti Intervento rocambolesco a Santa Maria Capua Vetere culminato con l'arresto di un 40enne

n intervento per una lite domestica, avvenuta questa notte a Santa Maria Capua Vetere, si è concluso con l’arresto di un uomo.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Santa Maria Capua Vetere sono in un’abitazione di quel centro cittadino, dove era stata segnalata una violenta discussione tra conviventi.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato una 39enne residente nell’appartamento e il suo compagno, un 40enne originario della provincia di Caserta, entrambi domiciliati nello stabile dove si stava consumando la lite.

Alla vista dei militari dell’Arma l’uomo, apparso in evidente stato di alterazione, ha reagito con aggressività scagliandosi contro di loro nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Durante l’intervento finalizzato a riportare la situazione alla calma, due militari sono rimasti lievemente feriti: un brigadiere ha riportato un trauma al polso destro mentre un carabiniere ha subito una contusione alla spalla destra.

Con non poche difficoltà l’uomo è stato bloccato e arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nelle camere di sicurezza dell’Arma, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel frattempo la donna si è recata presso gli uffici della sezione radiomobile dove ha formalizzato nei confronti del compagno una querela per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto e la vicenda viene seguita secondo le procedure previste dal cosiddetto “Codice rosso”, il protocollo previsto per i casi di violenza domestica e di genere.