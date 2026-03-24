Lite in abitazione: donna denunciata dai carabinieri Dovrà rispondere di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Momenti di tensione a Trentola Ducenta, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una lite in corso da parte di alcuni residenti.

L’intervento è scaturito da una richiesta del vicinato che aveva segnalato, attraverso il numero unico di emergenza europeo “112”, una violenta lite all’interno di un’abitazione situata in pieno centro.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di due cittadini di origine nigeriana ancora impegnati in un’accesa discussione, verosimilmente innescata da futili motivi.

Durante le operazioni di identificazione delle persone coinvolte, una donna 33enne, domiciliata nell’abitazione teatro dell’intervento, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari.

La stessa, nonostante tutte le cautele adottate dai carabinieri nei suoi confronti, avrebbe iniziato a inveire animatamente contro di loro, opponendo resistenza e proferendo frasi offensive nei loro confronti, arrivando ad aggredirli verbalmente e a oltraggiarli, con espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro dei pubblici ufficiali.

Al termine delle verifiche, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria competente dal nucleo operativo e radiomobile intervenuto, che ha proceduto agli accertamenti di rito.