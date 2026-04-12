La casa degli orrori: abusi sessuali sui figli minorenni, 55enne in manette Le indagini della Procura di Napoli Nord e della Polizia: ci sono anche altri 3 indagati

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla polizia di Aversa insieme ad altre 3 persone per molestie sessuali e abusi sui minori.

Le vittime, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Napoli Nord, erano i figli del 55enne: tra queste anche un minore in tenera età. Gli indagati – due donne e due uomini – sono tutti originari dell’Est Europa.

Le indagini sono partite dalla denuncia di un parente, che ha raccontato agli agenti il contesto di degrado e violenza vissuto dai bambini. Un vero e proprio incubo quotidiano che ha lasciato segni profondi sulle piccole vittime.

Per il 55enne l’accusa è di molestie sessuali e abusi su minori, mentre per gli altri indagati l’ipotesi di reato è maltrattamento.

Le indagini della polizia di Aversa, coordinate dalla Procura di Napoli Nord guidata dal procuratore Domenico Airoma, proseguono, mentre i ragazzi minori coinvolti sono stati condotti in una struttura sicura.