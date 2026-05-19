Inseguimento e spari contro la polizia: paura nel casertano Movimentato episodio lungo le strade di Grazzanise

Due persone vengono fermate nel corso di un controllo, tra cui un ricercato. Parte un rocambolesco inseguimento, che rischia di concludersi nel peggiore dei modi. E' quanto accaduto lungo le strade di Grazzanise in provincia di Caserta.

L'auto dei malviventi ha più volte speronato quella dei poliziotti. Sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro gli agenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il bilancio è di un ferito non grave.

Indagini sono in corso. Uno dei malviventio sarebbe stato fermato. Sul posto in supporto anche i carabinoeri del nucleo radiomobile.